Психолог назвала три «золотых правила» рабочего дресс-кода

Имидж-психолог, предприниматель и основатель бренда Seven Pieces Ирина Леонова назвала три «золотых правила» рабочего дресс-кода. Об этом пишет «Мослента».

Фото: Pixabay Pixabay

Согласно первому правилу, необходимо одевать не в соответствии с тем, кем человек является, а с тем, кем он хочет быть.

Второе правило — выбирать подчеркивающую уверенность в себе одежду. Однако она должна быть комфортной.

«Вы должны чувствовать себя комфортно и естественно в вещах, которые выбираете для деловых будней. Иначе шик даже самого дорого костюма померкнет от его постоянного одергивания», — сказала имидж-психолог.

Третье правило — одеваться под конкретную ситуацию. Эксперт привела в пример актеров, которые идут на кастинг и подбирают образ под конкретную роль.