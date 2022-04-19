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46 минут назад

Психолог назвала три «золотых правила» рабочего дресс-кода

Мира Маркина

Имидж-психолог, предприниматель и основатель бренда Seven Pieces Ирина Леонова назвала три «золотых правила» рабочего дресс-кода. Об этом пишет «Мослента».

Психолог назвала три «золотых правила» рабочего дресс-кода
Фото: PixabayPixabay

Согласно первому правилу, необходимо одевать не в соответствии с тем, кем человек является, а с тем, кем он хочет быть.

Второе правило — выбирать подчеркивающую уверенность в себе одежду. Однако она должна быть комфортной.

«Вы должны чувствовать себя комфортно и естественно в вещах, которые выбираете для деловых будней. Иначе шик даже самого дорого костюма померкнет от его постоянного одергивания», — сказала имидж-психолог.

Третье правило — одеваться под конкретную ситуацию. Эксперт привела в пример актеров, которые идут на кастинг и подбирают образ под конкретную роль.

«Хотите заключить миллионную сделку? Выглядите на миллион!», — резюмировала Ирина Леонова.

Ранее врач дал советы по предотвращению послеродовой депрессии.

Мода,Ирина Леонова,
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