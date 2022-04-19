Сумки-баулы стали главным трендом 2022 года

Редактор Эшли Филипс назвала объемные сумки-баулы главным трендом 2022 года. Подробнее о модном явлении журналистка рассказала в своей колонке в журнале Insider.

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Главный аксессуар весны и лета, по словам эксперта, отличается гигантскими размерами и изготавливается из практичных материалов, таких как нейлон и полиэстер. Утверждается, что данная модель будет уместна как в путешествии, так и на пикнике или шопинге. Помимо этого, подобная сумка легко станет универсальной для повседневной жизни, уточнила специалистка.