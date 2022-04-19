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1 час назад

Назван самый модный цвет весны 2022 года

Lenta.ru

Модный редактор Glamour Джорджия Тродд назвала коричневый цвет самым модным оттенком весны 2022 года. Об этом говорится на сайте издания.

Назван самый модный цвет весны 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам журналистки, последние несколько лет трендовыми оставались черный, серый и синий цвета, которые идеально выписывались в минималистичный гардероб. Однако в нынешнем сезоне кофейные и шоколадные оттенки также обретают популярность.

«Тренд гармонично сочетается с любыми другими цветами — от теплых землистых до смелого и модного сиреневого»,

— утверждает эксперт.

Отмечается, что впервые за долгое время упомянутая палитра возникла на подиумах осенне-зимних Недель моды в 2021 году в коллекциях брендов Bottega Veneta, Chloe и Max Mara, которые активно применяли соответствующие тона в изделиях из кожи и трикотажа.

Мода,
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