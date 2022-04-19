Назван самый модный цвет весны 2022 года

Модный редактор Glamour Джорджия Тродд назвала коричневый цвет самым модным оттенком весны 2022 года. Об этом говорится на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам журналистки, последние несколько лет трендовыми оставались черный, серый и синий цвета, которые идеально выписывались в минималистичный гардероб. Однако в нынешнем сезоне кофейные и шоколадные оттенки также обретают популярность.

«Тренд гармонично сочетается с любыми другими цветами — от теплых землистых до смелого и модного сиреневого»,

— утверждает эксперт.