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3 часа назад

Блогершу раскритиковали в сети за чересчур откровенное свадебное платье

Lenta.ru

Блогерша Ранди Николез похвасталась свадебным платьем и была раскритикована в сети. Роликом девушки в TikTok заинтересовалась редакция The Sun.

Блогершу раскритиковали в сети за чересчур откровенное свадебное платье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша с никнеймом rnicolez разместила фотографии в подвенечном наряде в группе Facebook (владеющая соцсетью корпорация Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ), посвященной обсуждению и высмеиванию темы свадеб. На размещенных кадрах девушка запечатлена в облегающем платье с V-образным декольте, которое также оформлено вырезом на спине и шлейфом. Наряд из ткани телесного цвета декорирован белым кружевом, которое создает эффект голого тела.

Американка призналась, что разместила пост намеренно, так как хотела получить честное мнение со стороны. В результате виновница торжества подверглась нападкам хейтеров: по мнению пользователей сети, дизайн платья был чересчур откровенным.

В то же время зрители видео невесты в TikTok принялись защищать ее в комментариях. «Выглядишь потрясающе! Долой троллей!», «Самое красивое платье, которое я когда-либо видела! Прекрасное чувство вкуса», «Я бы не смогла найти в нем изъян, даже если бы захотела», — писали они.

Мода,Красивые девушки,Свадебное платье,
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