Блогершу раскритиковали в сети за чересчур откровенное свадебное платье

Блогерша Ранди Николез похвасталась свадебным платьем и была раскритикована в сети. Роликом девушки в TikTok заинтересовалась редакция The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Юзерша с никнеймом rnicolez разместила фотографии в подвенечном наряде в группе Facebook (владеющая соцсетью корпорация Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ), посвященной обсуждению и высмеиванию темы свадеб. На размещенных кадрах девушка запечатлена в облегающем платье с V-образным декольте, которое также оформлено вырезом на спине и шлейфом. Наряд из ткани телесного цвета декорирован белым кружевом, которое создает эффект голого тела.

Американка призналась, что разместила пост намеренно, так как хотела получить честное мнение со стороны. В результате виновница торжества подверглась нападкам хейтеров: по мнению пользователей сети, дизайн платья был чересчур откровенным.