Расклешенные джинсы вернулись в моду

Широкие джинсы, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вернулись в моду в нынешнем сезоне. Об этом сообщает портал Who What Wear.

Фото: Lenta.ruLenta.ru Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, в 2022 году актуальными стали различные модели данного предмета гардероба, например, «трубы» — брюки с высокой посадкой и прямыми штанинами с одинаковой шириной от верха до низа, а также клеш — расширяющиеся к колену штаны, и джинсы-колокол. Отмечается, что популяризаторами такого вида брюк стали модели Белла Хадид, Эмили Ратаковски, дизайнер Виктория Бэкхем и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.