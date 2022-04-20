Расклешенные джинсы вернулись в моду

Широкие джинсы, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вернулись в моду в нынешнем сезоне. Об этом сообщает портал Who What Wear.
По информации издания, в 2022 году актуальными стали различные модели данного предмета гардероба, например, «трубы» — брюки с высокой посадкой и прямыми штанинами с одинаковой шириной от верха до низа, а также клеш — расширяющиеся к колену штаны, и джинсы-колокол. Отмечается, что популяризаторами такого вида брюк стали модели Белла Хадид, Эмили Ратаковски, дизайнер Виктория Бэкхем и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.
Журналисты составили список трендовых на данный момент джинсов, в который включили продукцию как люксовых, так и массмаркетовых брендов. Например, в подборку попали вещи марок Levi’s, Other Stories, Arket, Karen Millen, H&M, Zara, Mango и Stella Mccartney.