Платье-рубашка удачно дополнит повседневный гардероб летом

Лето уже не за горами, поэтому стоит начать продумывать свой гардероб для теплых и солнечных дней. Дизайнеры советуют обратить внимание на платье-рубашку, которое сочетает в себе особую элегантность и в то же время создает ощущение расслабленности.
Для жарких дней платье-рубашку лучше выбирать из натуральных тканей. Легкое хлопковое платье с тонким пояском будет отлично смотреться с сандалиями и объемной плетеной сумкой. Образ можно дополнить стильными солнцезащитными очками и яркими аксессуарами.