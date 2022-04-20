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3 часа назад

Платье-рубашка удачно дополнит повседневный гардероб летом

runews24.ru

Лето уже не за горами, поэтому стоит начать продумывать свой гардероб для теплых и солнечных дней. Дизайнеры советуют обратить внимание на платье-рубашку, которое сочетает в себе особую элегантность и в то же время создает ощущение расслабленности.

Платье-рубашка удачно дополнит повседневный гардероб летом
Фото: runews24.rurunews24.ru

Для жарких дней платье-рубашку лучше выбирать из натуральных тканей. Легкое хлопковое платье с тонким пояском будет отлично смотреться с сандалиями и объемной плетеной сумкой. Образ можно дополнить стильными солнцезащитными очками и яркими аксессуарами.

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