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2 часа назад

Популярные в 2000-х годах юбки вновь вернулись в моду

Lenta.ru

Модный редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер рассказала, что популярные в 2000-х годах юбки длины макси вновь вернулись в моду в текущем году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Популярные в 2000-х годах юбки вновь вернулись в моду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт отметила, что в 2022 году стали актуальными различные модели данного предмета гардероба, например, классические юбки фасона «карандаш» и «солнце», а также юбки-плиссе с параллельно расположенными складками. Отмечается, что популяризаторами такого вида одежды стали модели Белла Хадид, Эльза Хоск, певица Дженнифер Лопес, дизайнер Виктория Бекхэм и актриса Кира Найтли.

Кроме того, по словам редактора, такие люксовые бренды, как Louis Vuitton, Givenchy, Max Mara, Dior и MIU MIU включили подобные изделия в свои весенне-летние коллекции.

Мода,Эльза Хоск,Белла Хадид,Кира Найтли,Виктория Бекхэм,Дженнифер Лопес,Louis Vuitton,
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