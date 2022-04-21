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3 часа назад

Популярный в 2000-х годах аксессуар вновь вернулся в моду

Lenta.ru

Галстуки, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду благодаря показам известных брендов на прошедших Неделях моды. Соответствующий материал приводит портал Hypebae.

Популярный в 2000-х годах аксессуар вернулся в моду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что во время подиумного сезона FW22 популярные дизайнеры представили публике свое видение упомянутого аксессуара. Так, показ бренда Louis Vuitton открыла актриса Чон Хо Ен, которая надела белую рубашку, кожаный оверсайз-пиджак и желтый галстук с цветочным принтом. В то же время манекенщицы Ralph Lauren представили на дефиле свитера, тартановые пальто и галстуки из шерсти.

Кроме того, данный предмет гардероба стал популярен у знаменитостей и инфлюэнсеров. Так, актриса Зендея посетила вечеринку журнала Vanity Fair после вручения премии «Оскар» в двубортном костюме с широкими плечами и черном галстуке дизайна Sportmax. Помимо этого, актрисы Рената Рейнсве и Алана Хаим присутствовали на церемонии BAFTA в аксессуарах бренда Louis Vuitton.

Ранее в апреле модный редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер рассказала, что популярные в 2000-х годах юбки длины макси вновь вернулись в моду в текущем году. Эксперт отметила, что в 2022 году стали актуальными различные модели данного предмета гардероба, например, классические юбки фасона «карандаш» и «солнце», а также юбки-плиссе с параллельно расположенными складками. Отмечается, что популяризаторами такого вида одежды стали модели Белла Хадид, Эльза Хоск, певица Дженнифер Лопес, дизайнер Виктория Бекхэм и актриса Кира Найтли.

Мода,Эльза Хоск,Белла Хадид,Кира Найтли,Виктория Бекхэм,Дженнифер Лопес,Louis Vuitton,
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