Популярный в 2000-х годах аксессуар вернулся в моду

Галстуки, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду благодаря показам известных брендов на прошедших Неделях моды. Соответствующий материал приводит портал Hypebae.

Отмечается, что во время подиумного сезона FW22 популярные дизайнеры представили публике свое видение упомянутого аксессуара. Так, показ бренда Louis Vuitton открыла актриса Чон Хо Ен, которая надела белую рубашку, кожаный оверсайз-пиджак и желтый галстук с цветочным принтом. В то же время манекенщицы Ralph Lauren представили на дефиле свитера, тартановые пальто и галстуки из шерсти.

Кроме того, данный предмет гардероба стал популярен у знаменитостей и инфлюэнсеров. Так, актриса Зендея посетила вечеринку журнала Vanity Fair после вручения премии «Оскар» в двубортном костюме с широкими плечами и черном галстуке дизайна Sportmax. Помимо этого, актрисы Рената Рейнсве и Алана Хаим присутствовали на церемонии BAFTA в аксессуарах бренда Louis Vuitton.