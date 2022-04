Российские бренды одежды: популярные, стильные, доступные

С уходом из России западных брендов вопрос встал ребром: а где же теперь одеваться? Но в растерянности оказались только те, кто годами ходил по известным маршрутам в одни и те же магазины. Для тех же, кто на самом деле интересуется модой и одеждой и пробовал подниматься выше второго этажа, проблемы найти красивые вещи по ценам, сравнимым с привычным масс-маркетом, просто не существует.

USHATÁVA

Две девушки из Екатеринбурга — Алиса Ушакова и Нино Шаматава — когда-то увлеклись дизайном так, что простое увлечение выросло в серьезный бренд. Как рассказывали потом сами девушки, бренд был основан на спор. Однажды в 2015 году Нино поспорила со своим другом на телефон, что сможет запустить собственный бренд.

ushatava

Вместе с Алисой они взяли кредит в 200 тысяч рублей и приступили к делу. Начинали с того, что сшили вещи и предлагали их инфлюенсерам в соцсетях в обмен на рекламу. Так о них узнали люди, появились первые клиенты. Сейчас у бренда несколько своих магазинов в России — в Москве, Санкт-Петербурге, родном Екатеринбурге — и в казахстанской Алма-Ате, а в интернет-магазине можно заказать вещи с доставкой по странам СНГ.

12STOREEZ

Сестры-близнецы Ирина и Марина Голомаздины вместе с Иваном Хохловым создали собственную марку одежды, которая быстро выросла и продолжает расти.

12Storeez

Первый офлайн-магазин был открыт в Екатеринбурге в 2014 году, а сейчас у бренда 35 магазинов в 11 городах. Основатели бренда своей главной задачей видели помощь девушкам в создании лаконичного и продуманного базового гардероба, который будет работать в любой ситуации. В 12Storeez коллекция обновляется каждый месяц.

All we need

История бренда началась в том же 2014 году создания пальто. Уже тогда знающие люди говорили, что в России действительно умеют шить пальто. Такая репутация у российских дизайнеров сложилась во многом благодаря таким брендам как All we need.

All we need

Но только пальто создатели марки решили не ограничиваться. Сейчас у All we need можно купить брючные костюмы, трикотажные платья и другую одежду на каждый день и для особых случаев. У бренда есть собственное производство в Москве и Московской области.

Furly

Еще один бренд, который начинал с производства пальто. Сейчас марка предлагает одежду и для женщин, и для мужчин. Правда в мужской линейке пока только тренчи из эко-кожи и хлопка, пальто и косухи.

Furly

Поклонники марки уверяют, что качество сопоставимо с Max Mara. Все модели выходят ограниченным тиражом, а значит шанс встретить кого-то в такой же одежде стремится к нулю. Кстати, практически любую вещь можно сшить по индивидуальным меркам.

2Mood

Бренд появился благодаря двум девушкам Кристине и Полине. Их фишка — минимальная дистанция с покупателем. Они демонстрируют одежду на себе, ведут прямые эфиры, отвечают подписчикам в соцсетях, лично встречают клиентов в магазине.

2Mood

В марке можно найти все — и расслабленную классику, и бохо, и выверенную базу, и женственные силуэты, и даже рок-н-ролл. Причем все вещи великолепно сочетаются между собой. Кристина и Полина не забывают подсказывать своим покупателям, что с чем носить и как сочетать. Кстати, доставка также работает по всей стране.

I Am Studio

Марка появилась в 2009 году, основательница — Дарьей Самкович. Тогда все начиналось с одного шоурума, сейчас у бренда восемь бутиков в крупных городах страны.

I Am Studio

Бренд I Am Studio относится к среднему ценовому сегменту и делает ставку на вещи для повседневной жизни с ярко-выраженным узнаваемым дизайном: идеальный крой, сочетание разных фактур, сложные цвета.

Charmstore

Бренд был основан в 2018 году, собственное производство находится в Ростове-на-Дону. Цены на одежду не сильно отличаются от тех, что предлагали ушедшие из России марки.

Charmstore

Заказать можно онлайн, а можно прийти в один из шоурумов, которые есть в девяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске и Сочи.

LaTrica

Началось все с того, что будущая основательница и дизайнер бренда Леся Никонова искала и не могла найти лаконичный и современный трикотажный костюм.

LaTrica

Поиски успехом не увенчались, пришлось брать дело в свои руки и создавать такой костюм самой. Так в 2015 году в Санкт-Петербурге появился бренд «Латрика». Сейчас у бренда две линейки Basic и Studio, а кроме трикотажа можно найти платья, юбки, брючные костюмы и многое другое.

Rogov Shop

Народный стилист Александр Рогов не нуждается в представлении, он объездил всю страну со своими мастер-классами, а те, кто не смог его увидеть лично, смотрели его шоу о преображении на ТВ.

Rogov Shop

Несколько лет назад он основал собственный бренд и выпускает одежду. Посмотреть и примерить вещи всегда можно в шоуруме, но также действует доставка по России и в зарубежные страны.

Tronova Brand

Стилист-гуманист Дарья Тронова, которая называет себя наемным убийцей дурного вкуса, лишь мечтала о собственном бренде, а потом взяла и воплотила мечты в жизнь.

Tronova Brand

Сначала под маркой Tronova Brand выходили украшения, а сейчас можно купить платья, костюмы, кашемир, куртки, пальто, непальто и даже духи. Цены чуть выше среднего, но за качество основательница бренда ручается лично.

Monochrome

Те самые огромные худи, которые хочется носить не снимая. Потом такие же худи появились и в других марках. Кроме худи бренд предлагает кардиганы, рубашки, свитеры, футболки, аксессуары и одежду для детей.

Monochrome

Бренд активно продвигает моду на оверсайз и использует это направление как ключевое при создании своих коллекций.

BNPRT

Бренд появился не так давно, но уже успел стать популярным. Коллекция обновляется регулярно, и каждый раз это самые актуальные и остро модные модели.

BNPRT

Брючные костюмы, укороченные рубашки, бомберы, летящие платья, худи идеального кроя — то, за что любят марку. Когда-то основатель марки Кирилл Бонапарт работал в LIME, еще одном российском бренде одежды, но ушел в свободное плавание, чтобы шить свои вещи. Сейчас одежду можно заказать онлайн или купить шоуруме.