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29 минут назад

Названа самая стильная модель сумки

Lenta.ru

Редактор Fashion United Джейн Маунтфорд назвала самую актуальную и стильную модель сумок в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте портала.

Названа самая стильная модель сумки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Выяснилось, что популярность в настоящем сезоне обрела сумка-хобо — бескаркасный аксессуар из мягкого материала в форме полумесяца, который отличается вместительностью и удобством, а также не имеет дополнительных карманов кроме большого центрального отделения.

Отмечается, что на прошедших Неделях моды именитые дизайнеры представили публике свое видение упомянутого аксессуара. Так, манекенщица люксового бренда Bottega Veneta вышла на подиум в шерстяном платье без рукавов с глубоким V-образным вырезом, желтых сапогах до бедра и с белой кожаной сумкой-хобо небольшого размера. В то же время модный дом Chanel представил на дефиле полностью твидовый образ: платье и лосины в черно-фиолетовую клетку, хобо из той же ткани с ремешком на цепочке и резиновые сапоги с логотипом до середины голенища.

Кроме того, дизайнеры Chloé добавили в весенне-летнюю коллекцию бренда вместительную красную кожаную хобо с плетеной строчкой по бокам, а Louis Vuitton создали похожую модель в бежевом цвете с укороченным гладким ремешком.

Ранее в апреле модный редактор Vogue Хенрик Лишке назвал солнцезащитные очки в стиле ретро самыми актуальными в весенне-летнем сезоне текущего года. Люксовые бренды Balmain и Coperni добавили к образам моделей неоновые очки в ретрофутуристическом стиле, а модный дом Saint Laurent вдохновился эпохой 1980-х и выпустил на подиум манекенщиц в очках-авиаторах и моделях в классической квадратной оправе.

Мода,Louis Vuitton,Chanel,
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