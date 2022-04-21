Названа самая стильная модель сумки

Редактор Fashion United Джейн Маунтфорд назвала самую актуальную и стильную модель сумок в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте портала.

Выяснилось, что популярность в настоящем сезоне обрела сумка-хобо — бескаркасный аксессуар из мягкого материала в форме полумесяца, который отличается вместительностью и удобством, а также не имеет дополнительных карманов кроме большого центрального отделения.

Отмечается, что на прошедших Неделях моды именитые дизайнеры представили публике свое видение упомянутого аксессуара. Так, манекенщица люксового бренда Bottega Veneta вышла на подиум в шерстяном платье без рукавов с глубоким V-образным вырезом, желтых сапогах до бедра и с белой кожаной сумкой-хобо небольшого размера. В то же время модный дом Chanel представил на дефиле полностью твидовый образ: платье и лосины в черно-фиолетовую клетку, хобо из той же ткани с ремешком на цепочке и резиновые сапоги с логотипом до середины голенища.

Кроме того, дизайнеры Chloé добавили в весенне-летнюю коллекцию бренда вместительную красную кожаную хобо с плетеной строчкой по бокам, а Louis Vuitton создали похожую модель в бежевом цвете с укороченным гладким ремешком.