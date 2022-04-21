Бархатный пиджак поможет создать роскошный образ на каждый день

Такой пиджак украсит даже самый скромный повседневный гардероб.
Дизайнеры советуют обратить внимание на бархатные пиджаки, которые помогут создать эффектные и просто роскошные образы. Некоторые звезды выходят в свет в костюмах из бархата. Стилисты обращают внимание, что можно ограничиться одним пиджаком и создать массу выигрышных вариантов выхода в свет.
Обратите внимание, что сегодня линейка бархатных пиджаков представлена не только в сочных оттенках, но и базовых цветов. Пиджаки синего, черного или коричневого оттенков станут вашими друзьями на каждый день.