Бархатный пиджак поможет создать роскошный образ на каждый день

Дизайнеры советуют обратить внимание на бархатные пиджаки, которые помогут создать эффектные и просто роскошные образы. Некоторые звезды выходят в свет в костюмах из бархата. Стилисты обращают внимание, что можно ограничиться одним пиджаком и создать массу выигрышных вариантов выхода в свет.