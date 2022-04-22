У мамы отняла: вещи времен СССР, которые снова в трендах

Иногда самые крутые вещи в гардеробе — это вовсе не новинки современного кроя. Мода, как известно, циклична, а это значит, можно смело отправляться на шопинг за обновками в стиле ретро, тем более вот уже который сезон винтаж в топах. А вот на какие вещи обратить особое внимание, мы подскажем далее.

Фото: PEXELS.COM PEXELS.COM

Леггинсы со штрипками

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В детстве, наверное, у каждого были зимние штаны со штрипками, чтобы снег не забивался в сапоги, когда летишь вниз головой со снежной горки. Сегодня штрипки возвращаются на наши брюки и леггинсы. Кстати, на последних эти полосочки ткани как никогда важны, так как идеальные легинсы не должны задираться и собираться в некрасивую гармошку на икре. Важно: штрипки должны быть снаружи обуви, но если вам предстоит долгая прогулка по городу, стоит спрятать их в лоферы, но так, чтобы ремешок все равно был виден.

Ридикюль

Да-да, та самая сумочка на цепочке снова в трендах. Классический клатч уже успел надоесть, а переходить на более объемные модели тоже не хочется. На этот случай вам и пригодится ридикюль, который станет прекрасным завершением образа для вечеринки. Дизайнеры предлагают на наш выбор как ретро-модели культовых аксессуаров, так и маленькие сумочки с металлической застежкой в духе 50-х. Если вы предпочитаете винтажный вариант, приобретайте аксессуар в ярком цвете, например, алом, но в этом случае сумочка не должна быть слишком большой.

Рюши

Наверное, один из самых женственных и милых элементов декора. Конечно, для повседневных выходов рюши даже в самом скромном варианте будут смотреться довольно вызывающе. А для вечеринки или выхода с подругами в любимый ресторанчик — самое то. Однако стилисты рекомендуют присмотреть и хлопковую рубашку со спокойными рюшами, что прекрасно заменит дополнительные украшения в вашем офисном гардеробе.

Резиновые сапоги