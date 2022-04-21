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1 час назад

Стилист назвал самые модные сумки на лето

Lenta.ruиещё 1

Стилист Александр Рогов назвал модели сумок, которые считает актуальными на лето 2022 года. На эту тему телеведущий высказался в личном Telegram-канале.

Стилист назвал самые модные сумки на лето
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению эксперта, самыми модными аксессуарами в текущем сезоне являются сумки больших размеров и вместительные классические тоуты (каркасные сумки прямоугольной, квадратной или трапециевидной формы с несколькими отделениями, короткими ручками и съемными плечевыми ремнями — прим. «Ленты.ру»). Рогов особенно выделил плетеные и вязаные модели разных форм.

Среди небольших аксессуаров популярность обрели цилиндры из кожи, которые могут быть дополнены металлическими ручками или короткими плечевыми ремнями из кожи контрастного цвета. Стилист рекомендует обратить внимание на текстильные сумки, подобранные в тон одежде или повторяющие ее принт. Дизайнер отмечает, что несколько разных сумок можно носить одновременно, например, маленькую в паре с объемной.

Мода,Александр Рогов,
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