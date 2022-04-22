Какая одежда украсит пышные формы и где ее купить

Эпоха «90-60-90» стремительно близится к своему завершению, оставляя после себя не только внушительный список супермоделей с рельефными телами, но и багаж комплексов, привитых «реальным» женщинам. Сегодня глянец охотно публикует девушек plus-size на обложках, а дизайнеры разбавляют эталонный XS куда более жизнеспособным XL. Однако один вопрос остается открытым: почему одежда формата «плюс» все еще вызывает ассоциации с чем-то бесформенным и несовместимым со стилем?

Фото: Passion.ru Passion.ru

На тему plus-size мы поговорили с основательницами бренда 4Forms Екатериной и Светланой Коноваловыми. Эксперты поделились лайфхаками, которые помогут украсить эффектные формы.

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Какие размеры входят в понятие «плюс»?

Так называемые «эталоны красоты» живут в сознании женщин десятилетиями, по сей день существует стремление к стройности. В России «норма красоты» является завышенной. В то же время мир следует установке «полюби себя», которая транслирует любовь и принятие собственного тела.

По словам экспертов, размерные сетки популярных брендов, как правило, заканчиваются 48-м или 50-м. Это также связано с тем, что с 50-го конструкция одежды меняется и появляется необходимость учитывать множество нюансов.

Основная боль, которую мы закрываем, — одежда должна стройнить, выглядеть современно и модно. В России более 40% женщин, которые носят 48-й размер и выше. Важно учитывать, что фигура также меняется с возрастом. Plus-size — это то, что индустрия моды не шила так долго. Plus-size — это норма.

- Екатерина и Светлана Коноваловы Основательницы бренда 4FORMS

В чем сложность работы с plus-size?

Сложность работы с размером «плюс» действительно есть. У женщин есть выдающиеся части фигуры — грудь, живот, бедра. По этой причине необходима перестройка лекал, учет всех мерок. Себестоимость одежды становится выше, потому что на каждую модель требуется на 25% больше ткани, чем на стандартные размеры. Соответственно, увеличиваются затраты на производство.

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Отмечаются и проблемы в продвижении готового продукта: с одной стороны — небольшой выбор модельных типажей, с другой — неготовность общества воспринимать такой формат.

Вещь легче продавать, когда ее представляет девушка с телом, соответствующим неким общепринятым параметрам. Русские женщины зачастую скованны. Мы учитываем детали, потому что одежда должна подстраиваться под тело женщины, а не наоборот.

- Екатерина и Светлана Коноваловы Основательницы бренда 4FORMS

Как не ошибиться с выбором?

Параметры стандартны: ткань, крой, тип фигуры и стилизация одежды в образах. Следует избегать тонких и пластичных тканей в один слой — они могут подчеркнуть то, что больше хотелось бы скрыть. Обращайте внимание на натуральные и смесовые материалы. Не стоит бояться полиэстера — он делает вещь более практичной в носке, обеспечивает долговечность и яркость цвета.

То, что нужно изучить каждой женщине, — это особенности фигуры, и в соответствии с ними выбирать конструктивные приемы. Например, длина ниже колен визуально вытянет рост, а спущенный рукав смягчит линию плеч. Чтобы сделать силуэт более плавным, используйте плотный трикотаж, а чтобы подчеркнуть изгибы — более четкие линии. Корректировать фигуру также можно с помощью цветов и многослойности.

Что присмотреть на теплый сезон?

Акцент следует ставить на натуральные и смесовые ткани (например, лен или муслин) и тщательно выбирать нижнее белье. Чтобы комфортно чувствовать себя в платьях и юбках, рекомендуется носить панталоны или бандалетки, которые помогут избежать натирания в области бедер.