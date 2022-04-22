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55 минут назад

Для лета идеальным вариантом может стать нюдовый жакет

runews24.ru

Такой жакет подойдет буквально ко всем вещам вашего летнего гардероба.

Для лета идеальным вариантом может стать нюдовый жакет
Фото: runews24.rurunews24.ru

Предстоящим летом дизайнеры советуют обратить внимание на жакеты нюдовых оттенков, которые будут гармонично смотреться с легкими летними вещами. Такой жакет будет отлично смотреться как с платьями в цветочек, так и с джинсами.

Базовые оттенки жакетов позволяют надевать с ними все, что угодно. Отметим, что такой жакет поможет вам быстро преобразить свой образ под требования офисного дресс-кода. А после работы жакет можно снять и в легком летнем платье поспешить на свидание.

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