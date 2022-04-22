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4 минуты назад

Белые рубашки вновь вернулись в моду

Lenta.ru

Бывший модный редактор британской версии журнала Vogue Александра Шульман заявила, что белые рубашки вновь вернулись в моду, став популярными у звезд. Об этом пишет Daily Mail.

Белые рубашки вновь вернулись в моду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сообщается, что данный предмет гардероба заметили на многих знаменитостях, которые появлялись на красных дорожках весной 2022 года. Так, на вручении премии «Оскар» актриса Зендея предстала в укороченной рубашке бренда Valentino, а Ума Турман — в застегнутом под горло изделии марки Bottega Veneta. Среди других звезд, отдающих предпочтение указанному тренду, оказались американские актрисы Кристен Стюарт и Ванда Сайкс.

Кроме того, в текущем сезоне Шульман порекомендовала носить белоснежные блузки за пределами офиса, в том числе на прогулку или как дополнение к праздничным образам. При этом фасон изделия может быть любым, отметила эксперт. В то же время особенно актуальными она назвала рубашки нестандартных длины и кроя, а также изделия из струящихся тканей. Однако журналист предостерегла, что указанный предмет гардероба не выдерживает многочисленных стирок.

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