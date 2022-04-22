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2 часа назад

Названы три трендовых фасона платьев на лето 2022 года

Lenta.ru

Редактор портала Who What Wear Дженнифер Кэмп назвала три трендовых фасона платьев на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы три трендовых фасона платьев на лето 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, эксперт заявила, что платья в рубчик станут актуальны в летнем сезоне текущего года. При этом подобные изделия будут представлены в различных вариациях — от облегающих до объемных силуэтов. В то же время к модным Кэмп отнесла указанный предмет гардероба с разрезами в разных частях наряда.

Также список редактора дополнили платья с ярким принтом, пышными рукавами и выделяющимися деталями. Отмечается, что популяризаторами изделий данного дизайна стали знаменитости, среди которых — актрисы Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс, а также герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Мода,Сара Паркер,Кейт Миддлтон,Наоми Уоттс,
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