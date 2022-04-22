Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Популярная в 1960-х годах челка вновь вернулась в моду

Журналисты Glamour заявили, что популярная в 1960-х годах стрижка вновь вернулась в моду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Популярная в 1960-х годах челка вновь вернулась в моду

Речь идет о челке, которую предпочитала англо-французская актриса и певица Джейн Биркин. Отмечается, что отличительной чертой такой челки является объемная текстура и нестандартная длина до ресниц. Чтобы добиться необходимого эффекта непринужденности, Биркин «взъерошивала» волосы в течение дня, пишут редакторы.

Эксперты относят упомянутый вариант челки к классическим образам, которые не теряют своей актуальности с течением времени. По информации издания, сегодня интерес к тренду возрос благодаря его популярности у блогеров в социальных сетях.

Известно, что Джейн Биркин считалась одной из главных законодательниц моды в 1960-1970-х годах и послужила источником вдохновения при создании культовой сумки Hermes Birkin.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители