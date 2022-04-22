Популярная в 1960-х годах челка вновь вернулась в моду

Журналисты Glamour заявили, что популярная в 1960-х годах стрижка вновь вернулась в моду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о челке, которую предпочитала англо-французская актриса и певица Джейн Биркин. Отмечается, что отличительной чертой такой челки является объемная текстура и нестандартная длина до ресниц. Чтобы добиться необходимого эффекта непринужденности, Биркин «взъерошивала» волосы в течение дня, пишут редакторы.

Эксперты относят упомянутый вариант челки к классическим образам, которые не теряют своей актуальности с течением времени. По информации издания, сегодня интерес к тренду возрос благодаря его популярности у блогеров в социальных сетях.