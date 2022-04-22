Стилист объяснила, какие джинсы выглядят провинциально

Модный эксперт рассказала о самых частых ошибках при выборе брюк из денима. Об этом сообщает The Sun.

Стилист из Нэшвилла Блэр рассказала об ошибках, которые допускают люди при выборе джинсов. Одна из них — неправильное сочетание брюк из денима с обувью. Так, модный эксперт советует никогда не заправлять штанины прямых джинсов и "бойфрендов" в ботинки.

По ее словам, вместе это выглядит провинциально, дешево и старомодно. Блэр также рекомендует отказаться от джинсов с необработанными краями. Кроме того, модный эксперт утверждает, что правильно подобранная длина джинсов — это залог хорошего образа.