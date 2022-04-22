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1 час назад

Стилист объяснила, какие джинсы выглядят провинциально

Газета.Ru

Модный эксперт рассказала о самых частых ошибках при выборе брюк из денима. Об этом сообщает The Sun.

Стилист объяснила, какие джинсы выглядят провинциально
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Стилист из Нэшвилла Блэр рассказала об ошибках, которые допускают люди при выборе джинсов. Одна из них — неправильное сочетание брюк из денима с обувью. Так, модный эксперт советует никогда не заправлять штанины прямых джинсов и "бойфрендов" в ботинки.

По ее словам, вместе это выглядит провинциально, дешево и старомодно. Блэр также рекомендует отказаться от джинсов с необработанными краями. Кроме того, модный эксперт утверждает, что правильно подобранная длина джинсов — это залог хорошего образа.

Если надеть слишком длинные штаны, они будут волочиться по полу и со временем рваться. Визуально вытянуть силуэт, по ее мнению, помогут расклешенная книзу модель. С ними, к тому же, можно составить образ в стиле бохо.

Мода,
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