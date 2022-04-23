Стилист Александр Рогов назвал самые модные брюки сезона

Стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов рассказал, какие брюки будут в моде весной и летом 2022 года. Модными советами эксперт поделился в своем Telegram-канале.
Александр Рогов советует россиянкам носить брюки карго (свободные штаны прямого кроя с большим количеством накладных карманов по бокам и на ягодицах — прим. "Газеты.Ru").
"Главные брюки сезона! Неженственно? Да! Неэлегантно? Да! Актуально? Да! Раз уж Белла, Хейли, Кендалл и Дуа в них, значит, надо брать!" — поделился стилист.
Модный эксперт подчеркнул, что этот тренд уже подхватили многие западные звезды. В частности, Хейли Бибер носит брюки карго из денима и кожи, Кендалл Дженнер выбирает модель с завышенной талией и в черном цвете, а Белла Хадид и Дуа Липа любят штаны с низкой посадкой и на резинке. Рогов также отметил, что брюки карго подойдут не всем женщинам.
"Круто будут смотреться именно на стройных и высоких", — объяснил он.
Приобрести самые модные брюки сезона, по словам стилиста, можно в бутиках брендов Isabel Marant, Blumarine, Balenciaga, Tom Ford и Marine Serre.