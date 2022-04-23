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29 минут назад

Стилист Александр Рогов назвал самые модные брюки сезона

Газета.Ru

Стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов рассказал, какие брюки будут в моде весной и летом 2022 года. Модными советами эксперт поделился в своем Telegram-канале.

Стилист Александр Рогов назвал самые модные брюки сезона
Фото: Газета.ruГазета.ru

Александр Рогов советует россиянкам носить брюки карго (свободные штаны прямого кроя с большим количеством накладных карманов по бокам и на ягодицах — прим. "Газеты.Ru").

"Главные брюки сезона! Неженственно? Да! Неэлегантно? Да! Актуально? Да! Раз уж Белла, Хейли, Кендалл и Дуа в них, значит, надо брать!" — поделился стилист.

Модный эксперт подчеркнул, что этот тренд уже подхватили многие западные звезды. В частности, Хейли Бибер носит брюки карго из денима и кожи, Кендалл Дженнер выбирает модель с завышенной талией и в черном цвете, а Белла Хадид и Дуа Липа любят штаны с низкой посадкой и на резинке. Рогов также отметил, что брюки карго подойдут не всем женщинам.

"Круто будут смотреться именно на стройных и высоких", — объяснил он.

Приобрести самые модные брюки сезона, по словам стилиста, можно в бутиках брендов Isabel Marant, Blumarine, Balenciaga, Tom Ford и Marine Serre.

Мода,Кендалл Дженнер,Белла Хадид,Александр Рогов,
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