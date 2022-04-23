Психолог дала рекомендации по развитию чувства стиля

Рекомендации по развитию чувства стиля в разговоре с «Мослентой» дала имидж-психолог, предприниматель и основатель бренда Seven Pieces Ирина Леонова.
По ее словам, понятие стиля включает в себя не только одежду, но и манеру разговора, жесты, осанку и даже выражение лица.
«А над всеми этими характеристиками можно поработать», — сказала Леонова.
Специалист порекомендовала желающим изменить имидж выбрать нескольких людей, вызывающих у них чувство восхищения.
«Это могут быть ваши партнеры, герои фильмов, бизнесмены из списка Forbеs. Подумайте, что в их манере одеваться особенно вас цепляет? А что из отмеченных пунктов могло способствовать их профессиональному успеху?» — пояснила она.
На основе этих наблюдений психолог предложила компилировать собственный стиль.
Леонова посоветовала не бояться выходить из зоны комфорта и выбирать непривычные для себя предметы гардероба. К примеру, правильное впечатление на работе помогут создать классические костюмы или брюки с пиджаком в образе casual. К ним стоит присмотреться даже тем, кто предпочитает футболки и джинсы, убеждена эксперт.
Если человек хочет изменить образ, но не знает, с чего начать, ему следует обратиться к стилисту. Грамотный специалист соберет гардероб не только на основе последних трендов, но и опираясь на психологический портрет клиента.
«При выборе стилиста опирайтесь не только на портфолио, но и на его личность. Вам должно быть комфортно в общении, вы должны быть на одной волне. Тогда и сотрудничество будет легче и плодотворнее», — посоветовала Леонова.