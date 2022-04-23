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1 час назад

Психолог дала рекомендации по развитию чувства стиля

Мослента

Рекомендации по развитию чувства стиля в разговоре с «Мослентой» дала имидж-психолог, предприниматель и основатель бренда Seven Pieces Ирина Леонова.

Психолог дала рекомендации по развитию чувства стиля
Фото: МослентаМослента

По ее словам, понятие стиля включает в себя не только одежду, но и манеру разговора, жесты, осанку и даже выражение лица.

«А над всеми этими характеристиками можно поработать», — сказала Леонова.

Специалист порекомендовала желающим изменить имидж выбрать нескольких людей, вызывающих у них чувство восхищения.

«Это могут быть ваши партнеры, герои фильмов, бизнесмены из списка Forbеs. Подумайте, что в их манере одеваться особенно вас цепляет? А что из отмеченных пунктов могло способствовать их профессиональному успеху?» — пояснила она.

На основе этих наблюдений психолог предложила компилировать собственный стиль.

Леонова посоветовала не бояться выходить из зоны комфорта и выбирать непривычные для себя предметы гардероба. К примеру, правильное впечатление на работе помогут создать классические костюмы или брюки с пиджаком в образе casual. К ним стоит присмотреться даже тем, кто предпочитает футболки и джинсы, убеждена эксперт.

Если человек хочет изменить образ, но не знает, с чего начать, ему следует обратиться к стилисту. Грамотный специалист соберет гардероб не только на основе последних трендов, но и опираясь на психологический портрет клиента.

«При выборе стилиста опирайтесь не только на портфолио, но и на его личность. Вам должно быть комфортно в общении, вы должны быть на одной волне. Тогда и сотрудничество будет легче и плодотворнее», — посоветовала Леонова.

Мода,Ирина Леонова,
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