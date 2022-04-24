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1 час назад

Стилистка раскрыла способы правильно сочетать джинсы с обувью

Lenta.ru

Стилистка Блэр из Нашвилла, штат Теннесси, назвала ошибки сочетания джинсов с обувью, которые визуально портят фигуру. Ее советы публикует издание The Sun.

Стилистка раскрыла способы правильно сочетать джинсы с обувью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Имиджмейкер раскрыла способы правильной стилизации, которые универсальны для всех фасонов джинсов. Так, модели прямого кроя и «бойфренды» не следует заправлять в ботинки, так как это, по словам девушки, удешевляет образ и делает его неуклюжим.

В то же время автор утверждает, что расклешенные джинсы визуально удлиняют ноги, однако следует обратить внимание на их собственную длину: края штанин должны располагаться над каблуками, не покрывая их.

Ошибкой, по мнению стилистки, является комбинация укороченных моделей с ботильонами по щиколотку. Эксперт также рекомендует не оголять лодыжки и оставлять небольшие зазоры между краями штанин и обувью.

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