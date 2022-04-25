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29 минут назад

Стилист назвала четыре ошибки в сочетании обуви с джинсами

Мир24

Стилист Блэр из Нешвилла, штат Теннесси, рассказала, какую обувь не стоит надевать с джинсами. Она считает, что многие девушки не умеют правильно сочетать тип штанов с определенными видами обуви, пишет The Sun.

Стилист назвала четыре ошибки в сочетании обуви с джинсами
Фото: Мир24Мир24

Советчица рекомендует не заправлять прямые джинсы и модель бойфренды в обувь, это выглядит неуклюже и устаревшее. Также она предлагает отказаться от джинсов с необработанными краями.

Блэр призывает не надевать слишком укороченные джинсы. Длина брюк должна оголять лишь небольшую часть ноги, которая виднеется сверху обуви.

По мнению стилиста, джинсы клеш удлиняют ноги и идеально подходят для образа в стиле бохо. Но они не должны быть слишком длинными и волочиться по земле. Край таких джинсов должен быть выше начала каблука.

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