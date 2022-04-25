Что носить весной: три стильные идеи для капризной погоды

За пунктуальность весна похвалы явно не заслужила, зато времени на подготовку к жаркому сезону у нас достаточно. И это касается не только идеи фикс «похудеть к лету», но и обновления гардероба. Пока погода капризничает, стоит запастись тренчами, теплыми жакетами и трикотажем. На этот случай мы собрали три стильные идеи на каждый день (и не только), которые легко реализовать — все бренды доступны в России.
Жилет — абсолютный тренд. Применение ему найти несложно, особенно когда солнце сменяется тучами, а дождь играет партию с порывами ветра. Классный вариант мы присмотрели у FLÜG — бренда из Петербурга, команде которого точно известны эффективные способы противостоять погоде.
Сочетайте жилеты с широкими брюками всех мастей: от классических со стрелками до трикотажных треников. Добавляйте бланковые рубашки, футболки или фактурные водолазки и не забывайте об аксессуарах — вместительной сумке и паре мюли без каблука.
Страсти по вязаным костюмам не утихли, поэтому советуем присмотреться к ним повнимательнее. Роль микстуры от хандры выполнят яркие цвета во главе с полюбившимся многим лавандовым и лимонным.
Вязаный трикотаж — мастхэв, который подстроится под любые прогнозы синоптиков: в двойке из смесового хлопка всегда будет комфортно. Носить ее элементы можно как в тандеме, так и по отдельности, создавая разные комбинации. Гарантируем, эта инвестиция точно будет выгодной!
Любимый прием звездных фэшиониста во главе с Викторией Бекхэм: монохромный образ плюс акцентная обувь или сумка. Мы выбрали черное платье без намека на декольте, но с ультрадерзким разрезом, добавили пару броских лодочек и брутальную кожаную баску, напоминающую пояс для чулок. Кстати, последняя наверняка порадует вашу вторую половинку, если надеть ее вместе с соблазнительным комплектом белья.