Что носить весной: три стильные идеи для капризной погоды

За пунктуальность весна похвалы явно не заслужила, зато времени на подготовку к жаркому сезону у нас достаточно. И это касается не только идеи фикс «похудеть к лету», но и обновления гардероба. Пока погода капризничает, стоит запастись тренчами, теплыми жакетами и трикотажем. На этот случай мы собрали три стильные идеи на каждый день (и не только), которые легко реализовать — все бренды доступны в России.

Минимализм

Жилет — абсолютный тренд. Применение ему найти несложно, особенно когда солнце сменяется тучами, а дождь играет партию с порывами ветра. Классный вариант мы присмотрели у FLÜG — бренда из Петербурга, команде которого точно известны эффективные способы противостоять погоде.

Сочетайте жилеты с широкими брюками всех мастей: от классических со стрелками до трикотажных треников. Добавляйте бланковые рубашки, футболки или фактурные водолазки и не забывайте об аксессуарах — вместительной сумке и паре мюли без каблука.

Акцентные оттенки

Страсти по вязаным костюмам не утихли, поэтому советуем присмотреться к ним повнимательнее. Роль микстуры от хандры выполнят яркие цвета во главе с полюбившимся многим лавандовым и лимонным.

Вязаный трикотаж — мастхэв, который подстроится под любые прогнозы синоптиков: в двойке из смесового хлопка всегда будет комфортно. Носить ее элементы можно как в тандеме, так и по отдельности, создавая разные комбинации. Гарантируем, эта инвестиция точно будет выгодной!

На вечер