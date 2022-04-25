Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
3 часа назад

Что носить весной: три стильные идеи для капризной погоды

Passion.ru

За пунктуальность весна похвалы явно не заслужила, зато времени на подготовку к жаркому сезону у нас достаточно. И это касается не только идеи фикс «похудеть к лету», но и обновления гардероба. Пока погода капризничает, стоит запастись тренчами, теплыми жакетами и трикотажем. На этот случай мы собрали три стильные идеи на каждый день (и не только), которые легко реализовать — все бренды доступны в России.

Что носить весной: три стильные идеи для капризной погоды
Фото: Passion.ruPassion.ru

Минимализм

Жилет — абсолютный тренд. Применение ему найти несложно, особенно когда солнце сменяется тучами, а дождь играет партию с порывами ветра. Классный вариант мы присмотрели у FLÜG — бренда из Петербурга, команде которого точно известны эффективные способы противостоять погоде.

Сочетайте жилеты с широкими брюками всех мастей: от классических со стрелками до трикотажных треников. Добавляйте бланковые рубашки, футболки или фактурные водолазки и не забывайте об аксессуарах — вместительной сумке и паре мюли без каблука.

Акцентные оттенки

Страсти по вязаным костюмам не утихли, поэтому советуем присмотреться к ним повнимательнее. Роль микстуры от хандры выполнят яркие цвета во главе с полюбившимся многим лавандовым и лимонным.

Вязаный трикотаж — мастхэв, который подстроится под любые прогнозы синоптиков: в двойке из смесового хлопка всегда будет комфортно. Носить ее элементы можно как в тандеме, так и по отдельности, создавая разные комбинации. Гарантируем, эта инвестиция точно будет выгодной!

На вечер

Любимый прием звездных фэшиониста во главе с Викторией Бекхэм: монохромный образ плюс акцентная обувь или сумка. Мы выбрали черное платье без намека на декольте, но с ультрадерзким разрезом, добавили пару броских лодочек и брутальную кожаную баску, напоминающую пояс для чулок. Кстати, последняя наверняка порадует вашу вторую половинку, если надеть ее вместе с соблазнительным комплектом белья.

Мода,Виктория Бекхэм,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители