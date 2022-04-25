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3 часа назад

Этой весной на пике популярности находятся брюки-карго цвета хаки

runews24.ru

Этой весной в мире моды на пике популярности находятся брюки-карго. Особенно актуальны такие брюки в цвете хаки. Брюки-карго в текущем сезоне отличаются максимальной длиной, заниженной посадкой и объемными карманами.

Этой весной на пике популярности находятся брюки-карго цвета хаки
Фото: runews24.rurunews24.ru

С такими брюками можно создавать расслабленные образы с особым стилем. Брюки-карго можно сочетать с кроп-топами, лаконичном черным жакетом и удобными массивными кроссовками.

Крупные украшения и стильные солнцезащитные очки удачно дополнят ваш образ. В брюках-карго вы будете выглядеть ультрамодными без утраты ощущения комфорта.

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