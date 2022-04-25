Этой весной на пике популярности находятся брюки-карго цвета хаки

Этой весной в мире моды на пике популярности находятся брюки-карго. Особенно актуальны такие брюки в цвете хаки. Брюки-карго в текущем сезоне отличаются максимальной длиной, заниженной посадкой и объемными карманами.

С такими брюками можно создавать расслабленные образы с особым стилем. Брюки-карго можно сочетать с кроп-топами, лаконичном черным жакетом и удобными массивными кроссовками.