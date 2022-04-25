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1 час назад

Журналистка раскрыла способы выглядеть дорого

Lenta.ru

Модный редактор портала Who What Wear Максин Эдженбергер раскрыла способы, которые помогут выглядеть дорого. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналистка раскрыла способы выглядеть дорого
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналистка составила подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые, по ее мнению, способны сделать более презентабельным даже самый бюджетный наряд. В частности, в список попали платья из атласных тканей, холщовые сумки и жемчужные украшения.

Кроме того, Эдженбергер уверена, что из всех модных вещей ни одна не выглядит так «дорого», как квадратные шарфы с различными принтами. Подобный аксессуар, по ее словам, можно заплести в волосы, завязать на шее или прикрепить к ремешку сумки.

Помимо этого, редактор считает, что в гардероб стоит добавить джинсы из экрю — бежевая ткань из природных материалов, которая не подвергалась никакой обработке. Помимо этого, она выделила оверсайз-рубашки, которые на данный момент стали актуальными благодаря многим знаменитостям, например, моделям Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски, актрисам Дженнифер Лопес и Зои Кравиц, а также звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.

В заключение Эдженбергер заявила, что плетеные сандалии из кожи быстро стали самой стильной обувью сезона.

«Благодаря люксовым брендам The Row и Gucci, популяризовавшим этот тренд, подобные модели стали считаться очень дорогой обувью, даже если они принадлежат дешевой марке», — отметила эксперт.

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