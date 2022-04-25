Журналистка раскрыла способы выглядеть дорого

Модный редактор портала Who What Wear Максин Эдженбергер раскрыла способы, которые помогут выглядеть дорого. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналистка составила подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые, по ее мнению, способны сделать более презентабельным даже самый бюджетный наряд. В частности, в список попали платья из атласных тканей, холщовые сумки и жемчужные украшения.

Кроме того, Эдженбергер уверена, что из всех модных вещей ни одна не выглядит так «дорого», как квадратные шарфы с различными принтами. Подобный аксессуар, по ее словам, можно заплести в волосы, завязать на шее или прикрепить к ремешку сумки.

Помимо этого, редактор считает, что в гардероб стоит добавить джинсы из экрю — бежевая ткань из природных материалов, которая не подвергалась никакой обработке. Помимо этого, она выделила оверсайз-рубашки, которые на данный момент стали актуальными благодаря многим знаменитостям, например, моделям Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски, актрисам Дженнифер Лопес и Зои Кравиц, а также звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.

В заключение Эдженбергер заявила, что плетеные сандалии из кожи быстро стали самой стильной обувью сезона.