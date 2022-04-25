Чокеры вновь вернулись в моду

Чокеры, которые были особенно популярны в 1990-х годах, вновь вернулись в моду в нынешнем сезоне благодаря показам известных брендов на прошедших Неделях моды. Соответствующий материал приводит портал Who What Wear.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что во время подиумного сезона весна-лето 2022 года именитые дизайнеры представили публике свое видение упомянутого аксессуара. Люксовый бренд Chanel предложил сочетать белое боди без рукавов с прозрачной юбкой в сетку и чокером из жемчуга с металлическим бантом. В то же время манекенщицы Fendi продемонстрировали на дефиле двойные модели украшения из золота, кожи, шипов и цепей. Дизайнеры бренда Altuzarra добавили к классическому черному чокеру подвески в виде ракушек.

По мнению модного редактора Сьерры Мэйхью, чокеры стали популярны среди многих знаменитостей. Например, певица Дуа Липа недавно поделилась в социальных сетях селфи в серебряном чокере. Актрисы Зендея и Эль Фэннинг, в свою очередь, предпочитают надевать подобные аксессуары для выходов в свет и прогулок по городу.