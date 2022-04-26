В моду возвращаются бандажные платья

В текущем сезоне будут особенно модными бандажные платья, пользовавшиеся популярностью в нулевых. Такие платья сделают ваш образ особенно сексуальным и, при этом, нисколько не умалят элегантность внешнего вида.
Бандажные платья отличаются эластичной тканью с утягивающим эффектом. Такие платья дизайнеры представляют различных моделей. Раньше, как правило, бандажные платья нам представлялись достаточно откровенными, однако сейчас есть модели, на которые стоит обратить внимание.
Образ можно дополнить сдержанными украшениями и лаконичной обувью.