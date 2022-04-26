Какие украшения подойдут женщинам в любом возрасте

Украшения – неотъемлемая часть образа, которая иногда даже важнее основного лука. Неправильно подобранные аксессуары могут за раз испортить весь имидж. В Marie Claire рассказали об украшениях, которые актуальны всегда и в любом возрасте.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Жемчуг

Жемчуг прекрасно смотрится и в 20 лет, и в 40, утверждают в Marie Claire. Он освежает лицо и комбинирует с любыми материалами. Можно миксовать и экспериментировать, а можно выбрать строгую и элегантную подвеску.

Кольца-серьги

Думали, что этот тренд забыт началом 2000-х? Ничего подобного. Смело выбирайте кольца на ваш вкус: бублики, тонкие кружки, овалы, сердечки. Женщинам в возрасте идеально подойдут тонкие серьги с драгоценным металлом.

Колье-цепь

«Сложно представить событие, где такие украшения будут неуместны, а поэтому смело можно приобретать для собственного гардероба»,

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