78-летняя супермодель снялась топлес для Harper's Bazaar

Американская актриса и супермодель Лорен Хаттон стала героиней новой обложки журнала Harper's Bazaar. Снимок появился на сайте издания.

Фото: Hearst Magazine Media Hearst Magazine Media

78-летняя манекенщица предстала перед фотографом топлес в бежевом пиджаке Gucci и клетчатых брюках того же бренда. На размещенных кадрах она прикрывает обнаженную грудь руками, улыбаясь при этом на камеру. В качестве украшений были выбраны несколько золотых колье ювелирного дома Tiffany & Co. Образ знаменитости дополнил нюдовый макияж.

Помимо этого, Хаттон снялась и в других образах, например, ее запечатлели без бюстгальтера в белой рубашке Ralph Lauren с ожерельем марок Foundrae и Lisa Eisner Jewelry, а также кольцами Hutton’s Own. На другом кадре она позирует в пиджаке Jil Sander на голое тело с браслетом люксового бренда Cartier.

В интервью журналистам модель рассказала, что не тратит много времени на уход за кожей, чаще всего умываясь мылом.

«Обычно я тороплюсь в кровать, чтобы почитать. Иногда наношу ночное масло на лицо или экстракт алоэ — на этом все», — высказалась она и добавила, что негативно относится к косметологии, поскольку процедуры часто меняют лицо человека до неузнаваемости.