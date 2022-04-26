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3 часа назад

78-летняя супермодель снялась топлес для Harper's Bazaar

Lenta.ruиещё 2

Американская актриса и супермодель Лорен Хаттон стала героиней новой обложки журнала Harper's Bazaar. Снимок появился на сайте издания.

78-летняя супермодель снялась топлес для Harper's Bazaar
Фото: Hearst Magazine MediaHearst Magazine Media

78-летняя манекенщица предстала перед фотографом топлес в бежевом пиджаке Gucci и клетчатых брюках того же бренда. На размещенных кадрах она прикрывает обнаженную грудь руками, улыбаясь при этом на камеру. В качестве украшений были выбраны несколько золотых колье ювелирного дома Tiffany & Co. Образ знаменитости дополнил нюдовый макияж.

Помимо этого, Хаттон снялась и в других образах, например, ее запечатлели без бюстгальтера в белой рубашке Ralph Lauren с ожерельем марок Foundrae и Lisa Eisner Jewelry, а также кольцами Hutton’s Own. На другом кадре она позирует в пиджаке Jil Sander на голое тело с браслетом люксового бренда Cartier.

В интервью журналистам модель рассказала, что не тратит много времени на уход за кожей, чаще всего умываясь мылом.

«Обычно я тороплюсь в кровать, чтобы почитать. Иногда наношу ночное масло на лицо или экстракт алоэ — на этом все», — высказалась она и добавила, что негативно относится к косметологии, поскольку процедуры часто меняют лицо человека до неузнаваемости.

В марте Шэрон Стоун стала новой героиней обложки португальской версии журнала GQ. 64-летняя звезда поделилась серией фотографий, на которых она позирует в облегающем черном платье Saint Laurent длины макси, оформленном вырезами по бокам и высоким разрезом, оголяющим ногу.

Мода,Лорен Хаттон,Шэрон Стоун,Tiffany & Co,
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