Кейт Миддлтон сменила имидж и сделала модное окрашивание

Герцогиня Кембриджская обновила цвет волос. Об этом сообщает Hello!. В минувший понедельник, 25 апреля, принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Анзак (национальный праздник Австралии и Новой Зеландии, посвященный памяти погибших в Первой мировой войне, — прим. "Газеты.Ru").

Герцогиня Кембриджская появилась на публике в платье, которое надевала на крестины дочери, принцессы Шарлотты, в 2015 году, и унаследованных от принцессы Дианы серьгах.

Западные таблоиды обратили внимание не только на образ Кейт, но и на ее прическу. Как отмечает Hello!, монаршая особа сменила имидж и сделала балаяж (техника окрашивания волос, создающая эффект выгоревших на солнце прядей — прим. "Газеты.Ru"), о чем свидетельствуют светлые концы ее волос. Пол Персиваль, соучредитель бренда по уходу за волосами Percy&Reed, отметил, что перемены во внешности пошли на пользу герцогине Кембриджской.

"Я предполагаю, что Кейт сделала балаяж. Если так, то она большая молодец, поскольку эта техника окрашивания особенно актуальна накануне лета. Она позволяет освежить прическу за счет легкого осветления прядей",

— рассказал Персиваль.

Впрочем, эксперт допускает, что Миддлтон могла вовсе не посещать парикмахера.

"Герцог и герцогиня Кембриджские недавно были за границей. Возможно, солнце осветлило ее волосы естественным путем",