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2 часа назад

Джиджи Хадид выпустила дебютную коллекцию купальников

Газета.Ru

Джиджи Хадид в сотрудничестве с брендом Frankies Bikinis представила дебютную линейку купальников и нижнего белья. Об этом пишет издание Page Six.

Джиджи Хадид выпустила дебютную коллекцию купальников
Фото: Frankies BikinisFrankies Bikinis

Над созданием коллекции Джиджи Хадид работала вместе с подругой детства и основательницей бренда Frankies Bikinis Франческой Айелло. Новая линейка вдохновлена детством супермодели, проведенном в семейном доме в Пенсильвании, и любовью к фермерской эстетике.

По словам Франчески, работая над коллекцией, подруги объединили свои детские воспоминания и создали вещи, в которых будет "хорошо, как дома". Каждый принт и орнамент несет свой смысл: на одном из купальников изображены мать-олениха с олененком, что символизирует материнство.

"Поскольку коллекция посвящена семье, ностальгии и воспоминаниям, Джиджи хотела, чтобы у нас было что-то особенное в память о материнстве. Обе наши матери играют огромную роль в наших жизнях, а теперь, когда Джиджи сама стала мамой, нам было важно отразить это в коллекции", - рассказала Франческа Айелло.

В коллекции представлены бикини, слитные купальники, топы, легинсы и майки, обильно украшенные нежными оборками и рюшами, а в цветовой палитре преобладает пастельные оттенки.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о брендах из российских регионов, некоторые из которых тоже выпускают одежду с оборками и рюшами.

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