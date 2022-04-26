Джиджи Хадид выпустила дебютную коллекцию купальников

Джиджи Хадид в сотрудничестве с брендом Frankies Bikinis представила дебютную линейку купальников и нижнего белья. Об этом пишет издание Page Six.

Фото: Frankies Bikinis Frankies Bikinis

Над созданием коллекции Джиджи Хадид работала вместе с подругой детства и основательницей бренда Frankies Bikinis Франческой Айелло. Новая линейка вдохновлена детством супермодели, проведенном в семейном доме в Пенсильвании, и любовью к фермерской эстетике.

По словам Франчески, работая над коллекцией, подруги объединили свои детские воспоминания и создали вещи, в которых будет "хорошо, как дома". Каждый принт и орнамент несет свой смысл: на одном из купальников изображены мать-олениха с олененком, что символизирует материнство.

"Поскольку коллекция посвящена семье, ностальгии и воспоминаниям, Джиджи хотела, чтобы у нас было что-то особенное в память о материнстве. Обе наши матери играют огромную роль в наших жизнях, а теперь, когда Джиджи сама стала мамой, нам было важно отразить это в коллекции", - рассказала Франческа Айелло.

В коллекции представлены бикини, слитные купальники, топы, легинсы и майки, обильно украшенные нежными оборками и рюшами, а в цветовой палитре преобладает пастельные оттенки.