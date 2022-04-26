Как одеваться женщинам 35+, чтобы выглядеть стильно

Хотите знать, как в 35 лет выглядеть стильно и со вкусом в любой ситуации? Colady подготовил несколько действенных советов, которые помогут научиться подчёркивать свою красоту с помощью одежды.

Фото: Фотоколлаж Ольги Назаровой Фотоколлаж Ольги Назаровой

А ещё мы составили небольшую подборку образов для вдохновения на все случаи жизни. Начнём?

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1. Долой «детские» вещи

35 лет – это прекрасный молодой возраст!

Нет смысла пытаться это доказать с помощью «детских» футболок с принтами, суперкоротких шорт, забавных шапочек и прочих аксессуаров, которые на взрослой девушке смотрятся не столь выигрышно.

Это вовсе не значит, что в 35 нужно носить лишь однотипные скучные вещи.

Даже футболку с любимым персонажем вполне можно вписать в гардероб – важно лишь выбирать актуальные модели со стильными принтами. И конечно же, не забывать об уместности наряда.

2. Постарайтесь понять, в чём вам максимально комфортно

За гармоничный внешний вид прежде всего отвечает наше самоощущение в тех или иных вещах. Важно научиться понимать, какие цвета и фасоны вам идут и позволяют чувствовать себя на высоте, а какие, наоборот, сковывают и вселяют неуверенность.

Сделать это не так уж и сложно. Почаще примеряйте совершенно различные вещи.

Обращайте внимание на то, что, казалось бы, никогда не решились надеть. То, что кажется странным на вешалке, способно творить чудеса на вашей фигуре.

Для кого-то мастхэвом могут оказаться оверсайз-жакеты, а для кого-то романтичные платья. Путём сравнения вы вскоре поймёте, что действительно ваше.

Это простой, но действенный способ узнать себя лучше.

3. Сформируйте базовый гардероб

Если вы пока ещё не создали базовый гардероб, рекомендуем начать это делать.

В базовый гардероб входят те вещи, которые часто носятся и легко сочетаются между собой, позволяя создавать большое количество образов.

Формировать «базу» стоит исходя из вашего образа жизни. Часто можно встретить советы о том, что, например, белая рубашка – неотъемлемая часть базового гардероба.

Однако, если вы не ходите в офис или просто не чувствуете себя в комфортно в рубашках – вы вполне можете обойтись без неё. Ваш гардероб не станет от этого менее функциональным.

Прислушивайтесь к себе, анализируйте, чего не хватает вам для функционального гардероба и вскоре вы определитесь, что является базовым именно для вас.

4. Добавьте акцентов

Когда базовый гардероб сформирован, самое время добавить акцентов. Ими будут служить те вещи, которые наиболее отражают вашу индивидуальность.

Яркие аксессуары, необычные текстуры, сочные цвета – для каждой женщины это будет что-то своё.

Именно эти акценты будут гармонично завершать образ, словно обрамляя его. При этом их совсем необязательно добавлять в каждый свой аутфит. Бывают дни, когда не хочется привлекать к себе внимание – и это абсолютно нормально.

Фотоколлаж Ольги Назаровой

Однако, если нужно в считанные секунды преобразить наряд – именно такие вещи и придут на помощь. Например, после рабочего дня замените классические лодочки на босоножки в цвете металлик – и вуаля – вы готовы к модной вечеринке.

5. Обращайте внимание на цвета и материалы

Лучше отдавать предпочтение тканям, которые хорошо держат форму. Так образ выглядит значительно дороже и благороднее.

А ещё очень важны цвета, а именно их оттенки. Вовсе не значит, что стоит отказаться от ярких цветов в гардеробе. Наоборот! Важно лишь правильно их выбирать.

Так, вместо неонового, почти кислотного зелёного, лучше сделать выбор в пользу более спокойного, но при этом насыщенного оттенка.

Эти простые правила помогут вам сформировать актуальный, стильный и, главное, функциональный гардероб.

А сейчас предлагаем взглянуть на идеи стильных образов для женщин 35 лет.

1. На встречу с подругами

Встреча в кругу друзей – идеальный повод скомбинировать удобные вещи с нарядными.

Это могут быть объёмный джемпер и брюки, трикотажный топ и жакет, свитшот и юбка или же платье с любимыми кроссовками.

Фотоколлаж Ольги Назаровой

2. На свидание

Конечно, образ будет зависеть от того, где проходит свидание. Но если вы отправляетесь на романтический ужин, то вот наиболее универсальные варианты.

Фотоколлаж Ольги Назаровой

3. В театр

Брючный костюм или комбинезон – отличный выбор для похода в театр.

Фотоколлаж Ольги Назаровой

А если хочется сделать образ более романтичным, присмотритесь к платьям и юбкам в длине миди. Такие наиболее универсальны и подходят для любого типа фигуры.

4. На каждый день

Простые, но элегантные образы – то, что нужно на каждый день.

Фотоколлаж Ольги Назаровой

Комфорт в них достигается благодаря удобным вещам – джинсы, кроссовки, худи. А элегантности добавят аксессуары, жакет или изящная обувь.

5. В офис

Если в вашем офисе предусмотрен дресс-код, костюм может стать вполне функциональной единицей. К тому же его можно носить и в повседневной жизни как вместе, так и по отдельности.

Если дресс-код нестрогий или вовсе отсутствует, вполне подойдут кардиганы, блузки, юбки, брюки-палаццо или лаконичные джинсы.

Фотоколлаж Ольги Назаровой

А вот отличный пример, как один жакет можно использовать в совершенно разных образах!

Теперь, когда вы знаете все фишки стиля для 35-летних модниц, уверены, вы без труда составите свой идеальный гардероб.

Мы хотим, чтобы наши читательницы не боялись экспериментов и выглядели обворожительно каждый день. А мы вам в этом с радостью поможем!