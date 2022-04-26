Самые неуместные вещи для первого свидания

Стилист Эллис Рэнсон назвала предметы гардероба, которые могут испортить первое свидание. Самые неуместные вещи девушка перечислила в материале для The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Как сообщается в статье, одежда напрямую влияет на впечатление о человеке. По этой причине эксперт не рекомендует акцентировать внимание на грудь и надевать топы с глубоким декольте. По мнению специалистки, лучше открыть шею, так как взгляд собеседника, как правило, в большей степени сосредоточен на портретную зону.

Рэнсон утверждает, что джинсы и простая футболка станут удачным выбором для встречи за чашкой кофе. В случае, если образ кажется слишком простым, можно добавить к наряду вещь или аксессуар яркого цвета. Имиджмейкер также отмечает, что на свиданиях будут уместны кожаные брюки и объемные блейзеры. Последние не только дополнят образ, но и согреют во время вечерней прогулки.

Специалист по стилю не советует экспериментировать с образом накануне встречи, в частности, менять прическу и пробовать новые тренды. Комфорт является главным фактором, который следует учитывать при подготовке.

«Помните, если вы чувствуете себя уверенно в своей одежде, вы готовы к любому свиданию. Кроме того, кому будет приятно находиться рядом с человеком, который то и дело отвлекается, чтобы поправить свою одежду»,