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1 час назад

Самые неуместные вещи для первого свидания

Lenta.ru

Стилист Эллис Рэнсон назвала предметы гардероба, которые могут испортить первое свидание. Самые неуместные вещи девушка перечислила в материале для The Sun.

Самые неуместные вещи для первого свидания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как сообщается в статье, одежда напрямую влияет на впечатление о человеке. По этой причине эксперт не рекомендует акцентировать внимание на грудь и надевать топы с глубоким декольте. По мнению специалистки, лучше открыть шею, так как взгляд собеседника, как правило, в большей степени сосредоточен на портретную зону.

Рэнсон утверждает, что джинсы и простая футболка станут удачным выбором для встречи за чашкой кофе. В случае, если образ кажется слишком простым, можно добавить к наряду вещь или аксессуар яркого цвета. Имиджмейкер также отмечает, что на свиданиях будут уместны кожаные брюки и объемные блейзеры. Последние не только дополнят образ, но и согреют во время вечерней прогулки.

Специалист по стилю не советует экспериментировать с образом накануне встречи, в частности, менять прическу и пробовать новые тренды. Комфорт является главным фактором, который следует учитывать при подготовке.

«Помните, если вы чувствуете себя уверенно в своей одежде, вы готовы к любому свиданию. Кроме того, кому будет приятно находиться рядом с человеком, который то и дело отвлекается, чтобы поправить свою одежду»,

— пишет стилист.

Мода,
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