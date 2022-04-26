Россиянам объяснили популярность неудобной одежды

«Желание показать свою индивидуальность, протест, эпатаж никуда не ушло, и это было с нами всегда, многие и раньше транслировали свою позицию через одежду. (...) Так что сейчас самое время не бояться и экспериментировать со своим гардеробом, а самое главное — теперь вы можете не опасаться того, что будете выглядеть нелепо», — пояснила эксперт.