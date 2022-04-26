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1 час назад

Раскрыт способ покупки одежды люксовых брендов за бесценок

Lenta.ru

Жительница Англии раскрыла способ покупать дорогую одежду за бесценок. Соответствующий материал публикует The Sun.

Раскрыт способ покупки одежды люксовых брендов за бесценок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

22-летняя Эбигейл Мастерс из графства Кент работает в стартапе по продаже подержанной одежды Finds и делится рекомендациями по подбору люксового гардероба в своих социальных сетях. В одной из последних публикаций она показала костюм марки Chanel, купленный за 20 фунтов стерлингов (1920 рублей), и несколько футболок Fendi стоимостью пять фунтов стерлингов (460 рублей).

«Секонд-хенды — это не магазины в торговом центре, вы должны приложить усилия, чтобы найти вещи и сбить цену. Вот почему я люблю их, это похоже на охоту»,

— делится Мастерс.

Отмечается, что за несколько лет блогерша собрала коллекцию дизайнерских вещей, которые большинство ее ровесниц не смогли бы себе позволить.

По словам юзерши, в таких магазинах лучше торговаться, чтобы сбить цену на товары с дефектами.

«Я проверяю каждый раздел. В детском отделе могут попасться отличные футболки, а в мужском — блейзеры и оверсайз-рубашки. Я даже заглядываю в отдел пижам и нижнего белья в поисках брендовых комбинаций»,

— заключила девушка.

Мода,Chanel,
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