Раскрыт способ покупки одежды люксовых брендов за бесценок

22-летняя Эбигейл Мастерс из графства Кент работает в стартапе по продаже подержанной одежды Finds и делится рекомендациями по подбору люксового гардероба в своих социальных сетях. В одной из последних публикаций она показала костюм марки Chanel, купленный за 20 фунтов стерлингов (1920 рублей), и несколько футболок Fendi стоимостью пять фунтов стерлингов (460 рублей).