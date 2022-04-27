Главная обувь 2022 года: как носить и где купить идеальную пару

На подиумах минувших недель моды балеток было действительно много. Salvatore Ferragamo экспериментировали на тему культовой модели Audrey, названной в честь Одри Хепберн, Giorgio Armani и Tori Burch упражнялись в работе с ярким атласом и вышивкой, а Miu Miu создали миловидные шелковые балетки по мотивам тех, в которых тренируются юные балерины. Миучча Прада, кстати, добавила их в коллекцию осень-зима, дальновидно предложив сочетать с плотными вязаными гольфами. Рассказываем, как носить самую противоречивую обувь этой весной!

Фэшиониста ликуют: самая удобная и практичная обувь снова на гребне модной волны. Мы рекомендуем присмотреться к базовым моделям, в особенности ко всем вариациям на тему бежевого. Выбирая оттенки, которые максимально близки к тону кожи, можно визуально удлинить ноги.

Кроме того, обратить внимание стоит на акцентные цвета, в частности, конфетный розовый, остромодный лавандовый, перец чили или сицилийский лимон.

Как это было

В начале 2000-х все носили мюли и босоножки на тонких ремешках, а ближе к 2010-м эстафету приняли балетки. Кейт Мосс щеголяла в классических моделях с круглыми мысами, которые сочетала с плотными черными колготками. А в чьем арсенале балеток было действительно много, так это Пэрис Хилтон: наследница выходила в них и в пир, и в мир, миксовала с легинсами, велюровыми трениками и мини-платьями.

Мужские балетки