Одежда из одного материала станет трендом осенью 2022 года

Модный редактор портала Women's Wear Daily Эмили Мерсер назвала наряды из натуральной и искусственной кожи трендом осени 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам эксперта, упомянутые изделия демонстрировались на Неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Многослойные образы из кожаной одежды были представлены в коллекциях брендов Bottega Veneta, Versace, Alexander McQueen. Кроме того, подобные предметы гардероба оказались в числе самых популярных на международных выставках одежды Magic и Coterie в США, отметила Мерсер.