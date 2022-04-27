Раскрыт простой способ спрятать живот на фото в купальнике

В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) блогерша разместила видео, на котором запечатлен упомянутый лайфхак. На кадрах девушка позировала в бикини красного цвета.

Сперва Сандху показала тело в расслабленном положении, положив одну руку на бок. Затем она выпрямила спину, поставила ноги крест-накрест и слегка отвела бедра назад. После этого юзерша подтянула руками плавки вверх и тем самым спрятала живот. По словам модели, данная поза подходит как для обладательниц пышных форм, так и для тех, кто жалуется на вздутие живота.