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42 минуты назад

Модель раскрыла простой способ спрятать живот на фото в купальнике

Lenta.ru

Модель англо-индийского происхождения Наташа Сандху раскрыла простой способ, который позволит визуально уменьшить живот на фото в купальнике. Ее методом заинтересовалась редакция Daily Star.

Раскрыт простой способ спрятать живот на фото в купальнике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) блогерша разместила видео, на котором запечатлен упомянутый лайфхак. На кадрах девушка позировала в бикини красного цвета.

Сперва Сандху показала тело в расслабленном положении, положив одну руку на бок. Затем она выпрямила спину, поставила ноги крест-накрест и слегка отвела бедра назад. После этого юзерша подтянула руками плавки вверх и тем самым спрятала живот. По словам модели, данная поза подходит как для обладательниц пышных форм, так и для тех, кто жалуется на вздутие живота.

Пользователей сети восхитил ролик блогерши, о чем они принялись писать в комментариях.

«Мне нравится видеть такие посты в своей ленте», «Это то, почему я подписалась на тебя», «Как легко можно обмануть с помощью фото в соцсетях»,

— высказывались подписчики.

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