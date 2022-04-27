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2 часа назад

Девушка показала способ носить рубашку в жару

Lenta.ru

Блогерша Зои Тоулсон (Zoe Towlson) показала способ превратить классическую рубашку в укороченный топ с декольте, чтобы адаптировать ее под жаркий сезон. На соответствующее видео в соцсети обратили внимание в издании The Sun.

Девушка показала способ носить рубашку в жару
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На кадрах юзерша продевает обе стороны расстегнутой блузки по центру пояса бюстгальтера таким образом, чтобы они скрывали нижнее белье. Затем выпущенные концы рубашки девушка завязала в узел. В результате этих действий у нее получился укороченный топ с глубоким V-образным вырезом на лето.

«Я думаю, что это выглядит чудесно, а главное — скрывает то, в чем я больше всего не уверена — мои руки», — подписала публикацию Тоулсон и порекомендовала выбирать рубашку на один размер больше обычного для создания объемного образа.

Зрителей восхитил предложенный метод, о чем они принялись писать в комментариях под роликом. «Почему я не додумалась до этого раньше! Спасибо», «Люблю этот лайфхак», — высказались они.

Ранее в апреле блогерша Харли Слотер показала способ носить одежду с глубоким декольте женщинам с большой грудью. По словам героини материала, обладательницам объемных форм зачастую трудно подобрать незаметное нижнее белье под одежду с глубокими вырезами. По этой причине девушка придумала собственный метод, благодаря которому можно не опасаться, что грудь выпадет из декольте.

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