Девушка показала способ носить рубашку в жару

Блогерша Зои Тоулсон (Zoe Towlson) показала способ превратить классическую рубашку в укороченный топ с декольте, чтобы адаптировать ее под жаркий сезон. На соответствующее видео в соцсети обратили внимание в издании The Sun.

На кадрах юзерша продевает обе стороны расстегнутой блузки по центру пояса бюстгальтера таким образом, чтобы они скрывали нижнее белье. Затем выпущенные концы рубашки девушка завязала в узел. В результате этих действий у нее получился укороченный топ с глубоким V-образным вырезом на лето.

«Я думаю, что это выглядит чудесно, а главное — скрывает то, в чем я больше всего не уверена — мои руки», — подписала публикацию Тоулсон и порекомендовала выбирать рубашку на один размер больше обычного для создания объемного образа.

Зрителей восхитил предложенный метод, о чем они принялись писать в комментариях под роликом. «Почему я не додумалась до этого раньше! Спасибо», «Люблю этот лайфхак», — высказались они.