Как узнать размер кольца на палец: простые способы

Определение размера кольца может стать нетривиальной задачей, особенно если палец не ваш, а кольцо вы хотите подарить. «Рамблер» предлагает простые и действенные советы, как узнать размер кольца на палец.

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Что такое размер пальца

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На самом деле в разных странах приняты разные системы размеров. Так, в России размер кольца соответствует диаметру пальца. Обычно размерный ряд колец начинается с 15 мм и заканчивается 22 мм. Шаг — 0,5 мм, но иногда встречаются и промежуточные размеры, например, 15,75.

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Самые популярные размеры женских колец от 17 до 18, а мужских от 19 до 20,5.

Основные правила

В идеальной ситуации мерку нужно снимать несколько раз, а затем определять среднее арифметическое, так как толщина пальцев утром, в середине дня и вечером может меняться. Например, к вечеру руки могут отекать. Разные пальцы имеют разный размер. Вроде бы очевидно, но некоторые пренебрегают этой информацией. В зависимости от страны производства размеры могут отличаться, всегда требуйте у продавца размерную сетку и таблицу соответствия, чтобы иметь возможность сравнить и выбрать тот размер, который действительно нужен.

А теперь переходим к способам определения размеров колец в домашних условиях и не очень.

Как определить размер кольца

Первый способ — самый надежный

Если вы готовы убить интригу ради того, чтобы выяснить правильный размер, то просто идете вместе в ювелирный магазин или к мастеру-ювелиру и просите снять мерку. Там вам дадут целый веер из колец с проставленными размерами.

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То кольцо, которое вам подошло, покажет нужный размер. Кстати, у хороших мастеров вееров может быть несколько, например, с тонкими и широкими кольцами. Если хотите купить широкое кольцо, то оно должно быть больше на полразмера или даже целый размер.

Второй способ — штангенциркуль

Просто берете в одну руку инструмент, в другую — тот палец, на которую планируете покупать кольцо, зажимаете лапками и смотрите на цифры. Округляете в большую сторону и получаете искомый размер. Кому-то покажется, то этот способ также не позволит сохранить интригу. Эти люди или совсем без сердца, или никогда не видели штангенциркуль. Ведь просто невозможно, взяв в руки этот великолепный инструмент, не начать измерять все подряд. Вот так, играючи, можно выяснить даже размер пальца. Ваша задача лишь в том, чтобы затеять какое-либо дело, в котором так или иначе участвует штангенциркуль.

Третий способ — секретный

Говорят, что с помощью этого способа размер пальца можно определить, когда человек спит. Для этого понадобится, спящий человек и относительно толстая нить, которая не тянется. Тихонечко возьмите нужный нам палец, измерьте окружность пальца, обернув нить вокруг пальца, отметьте место, в котором концы нити пересеклись, а потом измерьте получившийся отрезок с помощью линейки, рулетки или сантиметровой ленты.

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Чтобы узнать диаметр, нужно вспомнить школьные уроки геометрии: длина окружности пальца делится на число Пи — 3,14. Вместо нити также можно использовать полоску бумаги.

Четвертый способ — другое кольцо

Самое главное — раздобыть то кольцо, которое чаще всего носят на нужном пальце. И здесь четыре варианта, как с его помощью узнать размер:

Измерить внутренний диаметр штангенциркулем

Положить кольцо на бумагу, обвести карандашом по внутренний стороне и измерить линейкой

Надеть на свой палец и запомнить, куда оно село.

Просто забрать кольцо и вернуть потом, когда купите свое.

Если собственной памяти не доверяете, нарисуйте метку маркером или шариковой ручкой. Но не откладывайте визит в ювелирный магазин, пока метка не смылась. Для подстраховки можно также воспользоваться предыдущими советами и измерите уже собственный палец для определения размера кольца.

Пятый способ — дружеский

Здесь можно обратиться за помощью к друзьям, подругам или родным людям, которые могут знать размер колец. Минус этого способа в том, что чем больше людей знает о том, что вы планируете дарить кольцо, тем меньше шансов сохранить это в секрете и устроить настоящий сюрприз.

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Важно знать наверняка, что человек, которого вы просите помочь, не разболтает вашу тайну. Поэтому если вы не уверены, что точно знаете, к кому можно обратиться, лучше воспользоваться другими способами. Всех подряд опрашивать все же не стоит.

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