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1 час назад

Придуманный в 2022 году оттенок блонда назвали трендом

Lenta.ru

Парикмахер и владелица салона красоты Habit Salon Крисси Расмуссен из Финикса придумала новый оттенок блонда. На ее TikTok-видео с демонстрацией данного цвета обратило издание Allure.

Придуманный в 2022 году оттенок блонда назвали трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Расмуссен отметила, что назвала указанный тон «ванильное миндальное масло».

«Это идеальный цвет волос, который обеспечивает баланс между холодным и теплым блондом»,

— рассказала специалистка.

При этом на опубликованных кадрах видно, как данное окрашивающее средство распределяется по волосам. Так, у корней можно заметить более темные, ореховые оттенки, которые плавно переходят в золотистые, сероватые и белые пряди.

В свою очередь, подписчики восхитились видеороликом парикмахера.

«Отлично смотрится!», «Красиво», «Превосходно!», «Обязательно попробую такой цвет», «Атмосфера 90-х»,

— высказались юзеры в комментариях под постом.

В заключение модный редактор портала Лови Винтер отметила, что оттенок «ванильное миндальное масло» станет одним трендов грядущего летнего сезона.

Мода,
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