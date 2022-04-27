Придуманный в 2022 году оттенок блонда назвали трендом

Парикмахер и владелица салона красоты Habit Salon Крисси Расмуссен из Финикса придумала новый оттенок блонда. На ее TikTok-видео с демонстрацией данного цвета обратило издание Allure.
Расмуссен отметила, что назвала указанный тон «ванильное миндальное масло».
«Это идеальный цвет волос, который обеспечивает баланс между холодным и теплым блондом»,
— рассказала специалистка.
При этом на опубликованных кадрах видно, как данное окрашивающее средство распределяется по волосам. Так, у корней можно заметить более темные, ореховые оттенки, которые плавно переходят в золотистые, сероватые и белые пряди.
В свою очередь, подписчики восхитились видеороликом парикмахера.
«Отлично смотрится!», «Красиво», «Превосходно!», «Обязательно попробую такой цвет», «Атмосфера 90-х»,
— высказались юзеры в комментариях под постом.
В заключение модный редактор портала Лови Винтер отметила, что оттенок «ванильное миндальное масло» станет одним трендов грядущего летнего сезона.