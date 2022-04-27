Придуманный в 2022 году оттенок блонда назвали трендом

Парикмахер и владелица салона красоты Habit Salon Крисси Расмуссен из Финикса придумала новый оттенок блонда. На ее TikTok-видео с демонстрацией данного цвета обратило издание Allure .

При этом на опубликованных кадрах видно, как данное окрашивающее средство распределяется по волосам. Так, у корней можно заметить более темные, ореховые оттенки, которые плавно переходят в золотистые, сероватые и белые пряди.