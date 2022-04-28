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41 минуту назад

Перечислены главные ошибки женщин при выборе легинсов

Lenta.ru

Модный редактор Клемми Филдсенд перечислила главные ошибки, которые допускают женщины при выборе легинсов для фитнеса и на каждый день. Ее слова приводит The Sun.

Перечислены главные ошибки женщин при выборе легинсов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт посоветовала обращать внимание на материал, из которого изготовлена вещь: чем тоньше его текстура, тем хуже он держит форму, а также сильнее просвечивает нижнее белье. Чтобы проверить легинсы на прочность, необходимо натянуть их на руку и оценить прозрачность ткани.

Как сообщается в статье, яркие принты могут визуально увеличить фигуру. Для достижения обратного эффекта следует отказаться от рисунков на ткани и делать выбор в пользу однотонных моделей из хлопка темных цветов, например, черного, темно-серого, синего или хаки. Оттенки бежевого, по мнению редактора, создают иллюзию голого тела и подчеркивают его недостатки.

Филдсенд заявляет, что выбор нижнего белья под облегающие штаны является не менее важным этапом. С легинсами не стоит сочетать слишком тесные трусы, а также модели из кружева. Оптимальный вариант — стринги или бесшовное белье. Эксперт также предупреждает, что носить легинсы с короткими топами уместно только в спортивном зале. Для повседневных образов лучше использовать топ ниже пупка.

Ранее в апреле стилистка Эллис Рэнсон перечислила предметы гардероба, которые могут испортить первое свидание. Сообщается, что одежда напрямую влияет на впечатление о человеке. По этой причине имиджмейкер не советует надевать топы с глубоким декольте, а также экспериментировать с внешностью накануне встречи.

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