Стилист назвала пять вещей, которые вышли из моды

Модный эксперт Клемми Филдсенд предостерегла от ношения чрезмерно яркой одежды, вещей с логотипами, обтягивающих джинсов, велюровых костюмов и излишне большого количества аксессуаров. Об этом сообщает The Sun.

"Брендированные вещи Gucci, Louis Vuitton и YSL заставляют вас выглядеть броско, как будто вы слишком стараетесь продемонстрировать свое богатство",

По ее мнению, стоит придерживаться нейтральной цветовой палитры. Бежевые, темно-синие, серые и черные цвета в сочетании с белым создадут стильный образ, полагает стилист.

Про такие тренды нулевых, как велюр и джинсы скинни, Клемми Филдсенд советует забыть и вместо этого носить дорогой бархат и прямые фасоны брюк. Попытаться выделиться при помощи большого количества аксессуаров, по мнению модного эксперта, тоже не стоит.