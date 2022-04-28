Balenciaga признали самым популярным брендом в мире

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Модный дом Balenciaga был признан первым в рейтинге 20 самых популярных брендов за первый квартал 2022 года. Полный перечень компаний размещен на сайте платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды.

Отмечается, что за указанный период спрос на продукцию марки вырос на 108 процентов, что позволило ей опередить конкурентов, в числе которых бренды Gucci, Louis Vuitton, Prada, Valentino, Dior, Moncler, Bottega Veneta, Fendi и Miu Miu.

По мнению экспертов, три месяца для индустрии являются длительным сроком. В свете последних событий в мире, а именно пандемии коронавируса и спецоперации России на Украине, модный дом продолжил сохранять свои традиции и при этом стал активнее повышать заинтересованность клиентов в своих товарах.

Как сообщается в материале, успешным квартал оказался и для итальянского бренда Miu Miu, который добавил в весенне-летнюю коллекцию мини-юбки в стиле 2000-х годов. Согласно исследованию, число поисковых запросов на данный продукт выросло за 90 дней на 400 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлых месяцев, что позволило марке занять десятую позицию в списке.

Успешную динамику, по данным платформы, также показала марка Diesel под руководством дизайнера Гленна Мартенса, заняв 31-е место. Команда бренда уделила повышенное внимание сотрудничеству с инфлюэнсерами, такими как певица Дуа Липа и поп-исполнительница Рианна.