Как перестать выглядеть заурядно

Модный редактор The Sun Клемми Филдсенд назвала способы перестать выглядеть заурядно. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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По мнению эксперта, чтобы образ не казался банальным, следует избегать одежды и аксессуаров с яркими логотипами брендов. В качестве примера она привела вещи таких люксовых марок, как Gucci, Louis Vuitton и YSL. «Они заставляют выглядеть вульгарно, словно вы слишком стараетесь показать свое богатство», — пояснила Филдсенд.

Кроме того, журналистка порекомендовала отказаться от джинсов скинни, нарядов из мятого бархата и чрезмерного использования аксессуаров, которые, по ее словам, делают наряд безвкусным и старомодным. В то же время самый быстрый способ стать более стильным — составить гардероб из предметов нейтральной цветовой палитры, подчеркнула специалистка.