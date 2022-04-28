Как перестать выглядеть заурядно

Модный редактор The Sun Клемми Филдсенд назвала способы перестать выглядеть заурядно. Соответствующий материал появился на сайте издания.
По мнению эксперта, чтобы образ не казался банальным, следует избегать одежды и аксессуаров с яркими логотипами брендов. В качестве примера она привела вещи таких люксовых марок, как Gucci, Louis Vuitton и YSL. «Они заставляют выглядеть вульгарно, словно вы слишком стараетесь показать свое богатство», — пояснила Филдсенд.
Кроме того, журналистка порекомендовала отказаться от джинсов скинни, нарядов из мятого бархата и чрезмерного использования аксессуаров, которые, по ее словам, делают наряд безвкусным и старомодным. В то же время самый быстрый способ стать более стильным — составить гардероб из предметов нейтральной цветовой палитры, подчеркнула специалистка.
В марте российский стилист Гоша Стил назвал фасон джинсов, который портит внешний вид взрослых мужчин. По словам эксперта, в настоящее время джинсы скинни вышли из моды и не подходят для создания актуальных образов. Подобные изделия могут уместно смотреться только на несовершеннолетних, считает он. «Мужчинам нельзя носить зауженные джинсы. Когда они их надевают, то складывается ощущение, что они в лосинах. Фасон скинни идет только школьникам», — рассказал специалист.