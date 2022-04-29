Оверсайз и хлопок: какой тренч нельзя покупать

Главная вещь весны – тренч, в народе его часто называют «плащ». В магазинах большой выбор моделей на любой вкус. Но в Marie Claire рассказали, как найти действительно трендовый фасон.

Объем

Запоминаем раз и… на ближайший год точно – обтягивающая верхняя одежда давно устарела. Будь то джинсовка, косуха, куртка или тренч, предпочтение отдаем оверсайз. По крайней мере, он точно не должен сильно подчеркивать фигуру.

Длина

Посветить красивыми ножками успеем летом, а весной выбираем тренч ниже колена.

Материал

Слишком тонкий плащ, который не держит форму, не покупаем. Обязательно смотрим на материал и маркировку. В вещи должно быть не менее 50 % хлопка.

Цвет