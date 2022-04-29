Оверсайз и хлопок: какой тренч нельзя покупать

Главная вещь весны – тренч, в народе его часто называют «плащ». В магазинах большой выбор моделей на любой вкус. Но в Marie Claire рассказали, как найти действительно трендовый фасон.
Запоминаем раз и… на ближайший год точно – обтягивающая верхняя одежда давно устарела. Будь то джинсовка, косуха, куртка или тренч, предпочтение отдаем оверсайз. По крайней мере, он точно не должен сильно подчеркивать фигуру.
Посветить красивыми ножками успеем летом, а весной выбираем тренч ниже колена.
Слишком тонкий плащ, который не держит форму, не покупаем. Обязательно смотрим на материал и маркировку. В вещи должно быть не менее 50 % хлопка.
Пестрые цвета – идея неплохая, но с ними нужно быть осторожнее, сочетать яркие оттенки правильно умеют единицы. Часто лучше отдать предпочтение базе – черный, белый, бежевый, серый, пишет Marie Claire.