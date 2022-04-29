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1 час назад

Джинсовая одежда вновь вернулась в моду

Lenta.ru

Британский модный эксперт Дина Ван Туллекен заявила, что одежда из джинсовой ткани, которая была особенно популярна в 1990-х и 2000-х годах, вновь стала актуальна в нынешнем сезоне благодаря показам известных брендов на прошедших Неделях моды. Соответствующий материал появился на Daily Mail.

Джинсовая одежда вновь вернулась в моду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что во время подиумного сезона 2022 года именитые дизайнеры брендов Dior, Hermes и Chloe поставили деним на первое место в своих коллекциях. Кроме того, манекенщицы марок Dries van Noten и Victoria Beckham продемонстрировали на дефиле стеганые джинсовые куртки.

По информации издания, полностью джинсовые наряды также вернулись в моду благодаря публичным выходам многих знаменитостей. Например, звезда сериала «Аббатство Даунтон» Мишель Докери была замечена в высоких джинсах и рубашке из денима.

По словам Ван Туллекен, актуальными являются любые вещи из упомянутого материала. Специалист рекомендует обратить внимание на комбинезоны, расклешенные брюки, кюлоты и юбки длины миди. Подчеркивается, что особенно выигрышно данные фасоны будут смотреться в цвете индиго в сочетании с техникой пэчворк.

«Не пугайтесь полностью джинсовых образов. Носите свои джинсы с рубашкой и жакетом из денима. В комбинезоны можно облачаться уже весной, надевая под низ водолазку», — советует эксперт.

Согласно материалу, летом можно выбирать одежду из шамбре, которая является более легким аналогом джинсовых вещей. Кроме того, сочетание джинсы разных оттенков и плотности больше не является дурным тоном, уточнила модный редактор.

«Смело миксуйте все джинсовое — попробуйте надеть "варенки" с классической синей рубашкой из тонкого денима» — заключает Ван Туллекен.

Мода,
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