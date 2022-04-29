Миллионерши предпочли подделки оригинальным люксовым сумкам

Миллионерши из Нью-Йорка отказались от оригинальных люксовых сумок в пользу их высококачественных копий, сделанных на заказ. Соответствующая информация появилась в издании The Cut.

Журнал опубликовал историю 38-летней жительницы Манхэттена Лизы, которая дружила с обеспеченной женщиной, чье имя не называется. Последняя жила в особняке стоимостью 10 миллионов долларов, предпочитала передвигаться исключительно на частных самолетах и владела большой коллекцией эксклюзивных сумок Hermès Birkin. Однажды в разговоре с Лизой миллионерша призналась, что все они являются подделками.

Известно, что доход семьи героини материала составлял около трех миллионов долларов в год. В своем гардеробе она хранила несколько подлинных сумок упомянутой марки. Узнав от подруги об аутентичных репликах, Лиза продала оригиналы и купила поддельные аксессуары на 10 тысяч долларов. «Теперь мой муж не злится на меня за то, что я трачу "реальные" деньги», — призналась она.

По информации журналистов, в сети существуют специальные сообщества, посвященные копиям предметов роскоши. Аудиторией данных групп, как правило, являются состоятельные женщины. В подобных интернет-магазинах доступны реплики крокодиловых сумок Birkin и классических кожаных аксессуаров Chanel, стоимость которых составляет десять процентов от цены оригинала.

Издание называет данное явление «идеей азартной охоты». Его суть состоит в том, что богатым людям стало интересно искать качественные подделки, которые практически невозможно отличить от подлинной продукции.