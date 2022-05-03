Как одеться на выпускной: модные образы 2022

Выпускной вечер — событие торжественное и важное. Большинство девушек начинают готовиться к нему заранее, в мельчайших деталях продумывая свой образ. Выглядеть красиво и по-взрослому хочется каждой выпускнице. Как одеться на выпускной, чтобы создать неповторимый и запоминающийся образ и быть в центре внимания, советует «Рамблер».

Фото: Кадр из сериала "Эйфория" Кадр из сериала "Эйфория"

Кадр из сериала "Эйфория"

Платье

Чаще всего выпускницы отдают предпочтение именно платьям. Огромное количество расцветок и фасонов позволит выбрать праздничный наряд на любой вкус. Однако следует учесть, что при выборе платья стоит обратить внимание на некоторые моменты, в числе которых, прежде всего, удобство. Выпускнице придется провести весь вечер и ночь, много двигаться и танцевать. Поэтому отдавать предпочтение ультракоротким моделям, платьям с пышной юбкой и подъюбником, а также с глубоким вырезом не стоит. Стоит обратить внимание на варианты, которые не будут доставлять неудобств и позволят веселиться всю ночь. И, разумеется, необходимо выбирать платье в зависимости от типа фигуры.

Платье в пол

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Это классический и практически беспроигрышный вариант праздничного наряда для девушки. Фасоны могут быть разными: со шлейфом, с открытой спиной или плечами, винтажные или, напротив, ультрасовременные. Особенно интересны платья-трансформеры, которые позволяют на торжественной церемонии появиться с длинным пышным шлейфом, а в разгар веселья легким движением руки отстегнуть его и остаться в удобном для танцев коктейльном платье.

Платье с корсетом

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Такие платья, как правило, идеально сидят, отлично маскируют лишние сантиметры, позволяя создать точеную линию талии. Романтичным особам подойдут платья с корсетом и пышной юбкой, более смелым выпускницам наверняка придутся по вкусу наряды с корсетом и прямым силуэтом юбки, дополненной разрезом. Гармонично смотрятся с корсетом и узкие платья-«русалки». Найти то, что подойдет именно ей, сумеет каждая модница.

Коктейльные платья

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Одним из самых модных нарядов для выпускного неизменно остаются коктейльные платья. Они подчеркивают нежность и юность их обладательниц, смотрятся одновременно элегантно и торжественно. Разнообразие фасонов (кружевное, платье-баллон, платье-футляр или с пышной юбкой) дает возможность выбрать наряд обладательницам любого типа фигуры. И безусловный плюс коктейльных платьев в том, что после выпускного они вряд ли будут пылиться в шкафу: они отлично подойдут для многих мероприятий.

Брючный костюм

Выпускницам, которые не слишком любят платья или хотят выделиться из толпы одноклассниц, можно пойти на выпускной в брючном костюме. Такой наряд будет смотреться стильно и не хуже, чем платья, способен подчеркнуть женственность и чувственность их обладательниц. Остается только выбрать фасон.

С широкими брюками

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Выбор в пользу широких брюк можно сделать тем, кто по каким-то причинам комплексует по поводу своих ног. Образ можно дополнить свободной блузкой или нарядным топом.

С узкими брюками

Для обладательниц длинных и стройных ног такой фасон — вариант практически беспроигрышный. Особенно эффектно и стильно смотрятся укороченные брюки, открывающие щиколотку.

С удлиненным жакетом

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Дополнить удлиненным жакетом можно как узкие, так и широкие брюки. В обоих случаях выглядеть на выпускном девушка будет идеально. Подобрав в качестве обуви босоножки выпускница добавит образу игривости, туфли на шпильке сделают его более элегантным, а выбор массивных кроссовок подчеркнет свободный стиль.

С приталенным жакетом

Комбинировать такой жакет также можно как с узкими, так и с широкими брюками. Приталенный жакет подчеркнет линии талии и фигуру его обладательницы. Отдав предпочтение такому фасону, девушки смогут выглядеть на выпускном элегантно и женственно.

Брючный костюм в пижамном стиле

Этот фасон остается весьма актуальным и, определенно, заслуживает внимания. Особенно эффектно будут смотреться наряды из сатина или шелка, которые подчеркнут легкость образа.

Цветовая гамма

Чаще всего выпускницы при выборе цвета наряда для выпускного вечера отдают предпочтение пастельным оттенкам. Но актуальны и прочие цветовые гаммы, вариантов множество, остановиться можно на любом, в зависимости от вкусовых предпочтений. В числе фаворитов выпускного сезона в 2022 году оттенки розового, голубой, белый, синий, персиковый, бирюзовый, изумрудный, бордовый, красный и даже черный цвета.

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Актуальные тренды в создании образов для выпускного вечера в 2022 году:

кружево;

минимализм;

асимметрия;

бельевой стиль;

плиссировка;

драпировка.